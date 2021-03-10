Металлопластиковые окна в Кривом Роге

Самый быстрый, простой и при этом качественный способ остекления из всех доступных на сегодняшний день – металлопластиковые окна. Они не требуют специального ухода, отличаются продолжительным сроком службы, без труда вписываются в современные интерьеры. Металлопластиковые окна и двери сегодня практически вытеснили деревянные аналоги.

Одно из главных преимуществ, которыми обладают ПВХ окна – высокий уровень герметичности. Неблагоприятная экологическая обстановка в Кривом Роге, а также постоянный рост цен на энергоносители, вынуждает жителей Украины задумываться об энергоэффективных способах остекления.

Качественные окна устойчивы к температурным перепадам, высокой влажности и к ультрафиолетовому излучению. А это значит, что замена старых деревянных окон на новые металлопластиковые аналоги – это выгодное вложение средств, которое окупится буквально за несколько лет.

Установка надежных металлопластиковых окон позволяет решить ряд вопросов:

с улицы не проникает внутрь помещений пыль, сквозняк, посторонние запахи;

через щели между окном и рамой не улетучивается на улицу тепло;

жилище надежно защищено от проникновения шума, вибраций.

Компания «Виконт» в Кривом Роге предлагает металлопластиковые окна и двери от проверенных производителей. Широкий выбор моделей позволяет подобрать вариант, исходя из поставленных целей и бюджета покупки. Цена на окна зависит от производителя, размеров, формы изделий.

Почему выбирают нашу компанию?

Продукция, реализуемая нашей фирмой, популярна на рынке металлопластиковых конструкций. Мы работаем более 10 лет, и за это время реализовали сотни проектов по монтажу окон и дверей как для частных, так и для корпоративных клиентов.

Кроме широкого ассортимента мы предоставляем качественный монтаж, сервисное обслуживание и возможность оплаты в рассрочку.

В прайсе представлен широкий ассортимент металлопластиковых окон, дверей, арок из МДФ и других изделий. Можем предложить эксклюзивные решения, выполненные под заказ. Также в наличии бюджетные аналоги, которые обеспечивают базовый уровень комфорта. У нас можно заказать металлопластиковые окна Rehau, WDS, Steko, Виконда, KBE, Prime Plast, Veka. Продукция этих брендов способна удовлетворить запросы самых взыскательных покупателей. ПВХ окна отличаются внешним видом профиля, особенностями конструкции, стоимостью:

окна Rehau – немецкий бренд, поставляющий в Украину металлопластиковые окна исключительного качества. Изделия отличаются премиальным дизайном, надежностью, инновационными решениями для остекления.

окна WDS – ведущая отечественная компания, которая производит металлопластиковые окна, двери, балконные блоки из качественного поливинилхлорида, армированного металлическим усилителем.

окна Steko – украинский бренд, который известен не только в Украине, но и за ее пределами. При изготовлении металлопластиковых окон используются высококачественные материалы, соответствующие ДСТУ и европейским стандартам.

окна Виконда – крупнейший украинский производитель металлопластиковых окон и дверных конструкций с высокими показателями энергоэффективности, комфорта и безопасности.

окна KBE – металлопластиковые окна немецкого производителя. Продукция отвечает высоким мировым требованиям.

окна Prime Plast – недорогие, но добротные металлопластиковые окна отечественного производителя. При изготовлении используются экологически чистые материалы, изделия отвечают строгим стандартам качества.

окна Veka – немецкий бренд, который гарантирует отсутствие деформации профиля металлопластиковых окон даже спустя 10 лет эксплуатации.

Наша компания ценит каждого клиента, поэтому независимо от объема заказа вы можете рассчитывать на индивидуальный подход. В случае, если бюджет ремонта ограничен, наши менеджеры подберут для вас оптимальный вариант металлопластиковых окон по соотношению «цена-качество».

Если вам нужны надежные, но при этом дешевые окна – подберем для вас подходящий вариант. Можем предложить современные решения по остеклению:

квартир, частных домов, коттеджей;

торговых комплексов;

коммерческих помещений;

офисов;

производственных предприятий;

салонов красоты, медучреждений, стоматологических клиник;

гостиниц, санитарно-курортных заведений.

Ассортимент продукции

В каталоге компании можно подобрать самые разнообразные изделия для обустройства жилых и коммерческих помещений. В зависимости от пожеланий клиента, конкретных задач по остеклению и установке дверных конструкций наши менеджеры-консультанты могут предложить подходящие варианты от проверенных торговых марок, которые давно представлены на украинском рынке.

Металлопластиковые окна проверенных производителей

Наша компания может предложить широкий ассортимент металлопластиковых окон. Мы изготавливаем изделия по индивидуальным замерам:

Обычные окна – представляют собой раму из металлопластика и стеклопакета. ПВХ покрытие придает окнам эстетическую привлекательность, а также теплозащитные свойства. Стальное армирование внутри рамы делает металлопластиковые окна устойчивыми к температурным перепадам и механическим повреждениям.

Энергосберегающие пластиковые окна – в отличие от обычных, на стекло в таких окнах наносится тончайший слой микрочастиц металла, в составе которого содержится серебро. Благодаря напылению инфракрасные лучи не проходят наружу, а остаются внутри помещения. За счет таких качеств металлопластиковые окна с напылением «теплее» обычных на 30-50%. Учитывая цены на энергоносители, доплатить за специальное покрытие выгодно – с его помощью вы сможете экономить до 40% на оплате счетов за отопление в осенне-зимний период.

Металлопластиковые окна с антивандальными стеклопакетами – такие модели предназначены для защиты здания от несанкционированного проникновения внутрь посторонних. Окна имеют усиленное армирование внутри рамы, а также стекло, устойчивое к механическим ударам. Чаще всего антивандальные металлопластиковые окна устанавливают в квартирах на первых этажах, в частных домах и коттеджах, на дачах.

Многокамерные металлопластиковые окна – у самых простых моделей одна или две камеры. Наибольшим спросом сегодня пользуются трехкамерные окна, у которых внутри две перегородки. Чем больше камерность окна, тем выше тепло- и звукоизоляционные качества изделия. Мы можем изготовить 4-х, 5-ти и 6-ти камерные металлопластиковые окна по доступным ценам.

3 банера энергосбережение, противовзлом

Чаще всего окна в зданиях имеют квадратную или прямоугольную форму. Если ваш дом имеет нетривиальную архитектуру, мы можем изготовить для вас металлопластиковые окна разных форм:

в виде арки;

в форме трапеции;

в виде овала, круга.

Кроме стандартных окон, выполненных в белом цвете, у нас можно заказать конструкции с любым оттенком и фактурой. Перед тем как делать заказ, вам также нужно определиться с числом створок, формой рамы, способом открывания окон, дизайнерскими особенностями, выбрать предпочтительный оттенок рамы из богатой палитры RAL. Благодаря ламинированию мы можем придать профилю текстуру дерева.

Для решения различных дизайнерских задач можем установить в окна вместо обычных стекол витражные. Декор выполняется с применением красок или ламинирования пленкой – опять же на усмотрение заказчика. Также можем создать на оконном стекле любой рисунок, орнамент или изображение пескоструйным методом.

Дверные конструкции из металлопластика

Металлопластиковые конструкции можно устанавливать в качестве межкомнатных дверей, а также использовать для обустройства входной группы. Такие изделия имеют оптимальные эксплуатационные характеристики, надежны, долговечны и при этом отличаются более доступной стоимостью.

Среди неоспоримых преимуществ металлопластиковых дверей можно выделить следующие:

Эффективное сохранение тепла.

Герметичное прилегание дверного полотна к раме за счет наличия эластичных уплотнителей.

Прочность и надежность при эксплуатации в неблагоприятных условиях: температурных перепадах, повышенной влажности, воздействии ультрафиолета.

Сохранение привлекательного внешнего вида в течение всего срока службы.

Хорошие звукоизоляционные качества.

Наша компания может изготовить металлопластиковые изделия любого размера, в различном цветовом оформлении профиля. Чтобы заказать двери онлайн, перейдите в соответствующий раздел нашего каталога и сформируйте корзину. Если понадобится помощь, обращайтесь к менеджерам-консультантам.

Межкомнатные двери на любой вкус

Сложно переоценить роль межкомнатных дверей в зонировании пространства. Они визуально разграничивают комнаты, способствуют тепло- и звукоизоляции, отделяют один интерьерный стиль от другого. Наша компания предлагает широкий выбор межкомнатных дверей для решения разнообразных стилистических задач:

Распашные – монтируются на петли, открываются «на себя/от себя».

Одностворчатые – самая распространенная разновидность изделий, имеют одно полотно.

Двойные межкомнатные двери – монтируются на петли, предназначены для монтажа в широкие дверные проемы, имеют два полотна.

Раздвижные двери – устанавливаются на ролики. Главное преимущество таких моделей в том, что они существенно экономят место. Двери купе в последнее время пользуются особой востребованностью у дизайнеров, так как позволяют реализовать нетривиальные интерьерные проекты.

Чтобы купить межкомнатную дверь, вам достаточно сделать заказ через наш онлайн-каталог. Оставьте свои контактные данные – и наши менеджеры свяжутся с вами для уточнения деталей.

Межкомнатные двери в Кривом Роге от компании «Виконт» – это элегантность вашего интерьера по доступной цене. Можем предложить как бюджетные варианты с покрытием ПВХ, шпон, экошпон, так и модели с покрытием ПВХ DeLuxe.

Остекление, утепление и перепланировка балконов

Использовать балкон или лоджию в качестве места для хранения сезонных или ненужных вещей, как минимум, нерационально. Если грамотно подойти к вопросам утепления и ремонта, можно получить дополнительное жилое пространство.

Наша компания выполняет работы по тепло- и звукоизоляции балконов и лоджий. Мастера могут:

Присоединить балкон к прилегающей комнате и тем самым увеличить ее полезную площадь.

Выполнить вынос балкона или лоджии. Этот подход позволят увеличить имеющееся пространство, чтобы организовать зимний сад, оранжерею, зону отдыха, рабочий кабинет.

Обустроить французский балкон. Его главное отличие от обычного – панорамное остекление. Благодаря такому подходу в помещение проникает больше дневного света, а вся конструкция выглядит легко и воздушно.

Выполнить остекление лоджии, остекление балкона – при этом используются современные стеклопакеты, изготавливаются рамы с любым количеством окон и створок.

Произвести «холодную» или «теплую» обшивку балконов. В последнем варианте выполняются работы по внешнему и внутреннему утеплению, после чего балконное пространство может использоваться по усмотрению заказчика круглый год.

Заказывая «балкон под ключ», вы получаете полностью готовое к эксплуатации балконное пространство. Комплекс ремонтных мероприятий предварительно согласоваться с заказчиком.

Металлические двери на гарантии (Н3)

При выборе входной группы многие отдают предпочтение металлическим дверям. Такие изделия широко применяются в жилых и офисных помещениях. Они надежно защищают жилище от проникновения злоумышленников, сохраняют тепло, не пропускают шум с улицы, сквозняк.

Наша компания предлагает современные входные двери, выполненные из качественных сертифицированных материалов. Такая продукция:

имеет привлекательный внешний вид;

защищена от коррозии;

устойчива к механическим повреждениям, деформациям.

При заказе металлических входных дверей клиент может подобрать фурнитуру, которая будет гармонировать с фасадом здания. Наши специалисты также предлагают профессиональный монтаж с настройкой запирающих элементов.

Цена входных дверей зависит от производителя, размера, используемой фурнитуры. Изделия стандартных размеров обойдутся дешевле. Если дверной проем имеет нетривиальную форму, габариты в таком случае дверь изготавливается под заказ и стоимость будет выше.

Чтобы заказать входные двери в Кривом Роге, вам достаточно оставить заявку на обратный звонок на нашем сайте. Также можете самостоятельно сформировать корзину заказа, отправив в нее понравившиеся товары.

Межкомнатные арки как стильный элемент интерьера (Н3)

Не всегда в жилых или офисных помещениях целесообразно оформлять разделение между двумя комнатами дверью. В некоторых случаях более удачным решением будет установка арки. Такие архитектурные конструкции гармонично вписываются как в просторные комнаты, так и в помещения с ограниченной площадью. В жилых помещениях арочные проходы обычно выполняют между:

кухней и гостиной;

гостиной и коридором;

гостиной и столовой.

Наша компания может предложить готовые межкомнатные арки из МДФ от украинского производителя. Такие конструкции просты в монтаже, поставляются в различных цветовых решениях. Для заказа арки вам нужно знать размеры дверного проема.

Вертикальные и горизонтальные жалюзи – современное решение для интерьеров

Мы изготавливаем жалюзи для жилых и офисных помещений. Такие изделия – оптимальное решение для защиты от солнечных лучей и нежелательного внимания. Можем изготовить продукцию разных размеров. Жалюзи:

отлично сочетаются с металлопластиковыми и деревянными окнами;

легко монтируются – не требуется сверление оконной рамы;

выполнены из экологичных материалов, которые безопасны для здоровья.

Вертикальные жалюзи традиционно используются на окнах в офисных помещениях, салонах красоты, медучреждениях. Также они органично вписываются в современные интерьеры квартир и частных домов.

Горизонтальные модели – удобное и практичное решение для металлопластиковых окон. Мы можем предложить варианты с различным:

материалом ламелей;

типом крепления;

способом управления.

К примеру, деревянные или бамбуковые изделия можно использовать не только в качестве защиты от ультрафиолетового излучения, но и как оригинальный элемент дизайна окон.

Рольставни на окна и двери – безопасность вашего имущества

Для безопасности жилых, офисных и коммерческих помещений, расположенных на первых этажах зданий, можно установить рольставни на окна. Они представляют собой конструкцию, выполненную из металлических ламелей, прочно соединенных между собой. В открытом положении роллеты собираются на барабан, расположенный в верхней части окна или дверной конструкции.

Наша компания предлагает защитные роллеты от ведущих европейских брендов. Можем изготовить изделия с нужными размерами. Предоставляем гарантию.

Рулонные шторы: стильно, практично, модно

Тканевые роллеты – современная альтернатива шторам и занавескам при оформлении окон. Такие изделия могут украсить помещения любого типа. Их заказывают не только владельцы квартир и частных домов. Такие шторы часто можно увидеть на окнах в:

гостиничных номерах;

кафе и ресторанах;

офисных помещениях.

Тканевые роллеты изготавливаются из натурального материала и вала, который расположен в верхней части конструкции. Путем сворачивания рулонных штор можно регулировать уровень освещенности в помещении.

Установка окон, дверей в Кривом Роге

Мастера нашей компании – это профессионалы с 10 летним опытом. Заказывая установку металлопластиковых окон или дверных конструкций в нашей фирме, вы можете рассчитывать на оперативное выполнение работы с соблюдением технологии монтажа.

Наши специалисты знают, как выполнять установку типовых конструкций, также имеют опыт выполнения монтажа сложных и нестандартных металлопластиковых окон, дверей. На все виды работ предоставляется гарантия. Если установка окон будет производиться вами самостоятельно, то гарантийные обязательства распространяются только на профиль – в течение 5 лет. Гарантия на фурнитуру – 2 года.

Закажите вызов замерщика на дом. Наш мастер приедет в заранее согласованное время и:

проконсультирует по вопросам выбора металлопластиковых окон иди дверных конструкций;

покажет образцы оконных рам;

выполнит все необходимые замеры;

рассчитает стоимость окон, дверей;

заключит договор о сотрудничестве;

примет оплату;

отправит заказ на производство.

Как заказать окна в Кривом Роге?

Если вам нужно заменить старые деревянные окна на новые конструкции, свяжитесь с нами по телефонам, указанным на сайте. Также вы можете оставить заявку на обратный звонок – наши специалисты свяжутся с вами, что обсудить детали по заказу.

Чтобы избежать недоразумений с замерами, мы рекомендуем вызвать нашего мастера. Эта услуга предоставляется бесплатно. Замерщик прибудет в назначенное время и проведет необходимые измерения.

Если вас все устроит по цене, вам предложат оформить договор, в котором прописываются сроки изготовления окон и выполнения работ по монтажу, стоимость, указывается период гарантийного обслуживания. После того как вы внесете предоплату за металлопластиковые окна, заказ будет передан на производство.

Рассчитаться за металлопластиковые конструкции можно:

банковскими картами Visa, Mastercard;

через платежную систему LiqPay;

заказав счет-фактуру на предоставляемый товар;

оформив кредит или оплату частями.

Услуги кредитования предоставляются «Приватбанком», «Укргазбанком», «Ощадбанком». Также можно приобрести окна в рассрочку от производителя. Участники программы «IQ energy» могут воспользоваться 35% оплатой-компенсацией, которая предоставляется от банков-партнеров «Укрсибанка», «ОТП», «Аваль банка». Для оптовых и постоянных клиентов предоставляется гибкая система скидок.

Мы предлагаем бесплатную заводскую доставку по всем населенным пунктам Украины. Если вам удобно, можете забрать товары со склада самовывозом, предварительно согласовав время. Также возможна отправка металлопластиковых окон и другой продукции транспортными перевозчиками «Новая почта», «Деливери».